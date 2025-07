Johnson & Johnson relève ses objectifs après un deuxième trimestre meilleur que prévu

(AOF) - Pour le compte du deuxième trimestre, Johnson & Johnson a publié des résultats supérieurs aux attentes et a rehaussé certaines de ses prévisions annuelles. Le bénéfice net du laboratoire pharmaceutique s’est élevé à 5,537 milliards de dollars, soit une progression de 18,2 % par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, le bénéfice par action dilué a augmenté de 18,7 %, à 2,29 dollars. Enfin, le chiffre d’affaires a atteint 23,743 milliards de dollars, en hausse de 5,8 %.

Pour la suite de l'année, Joaquin Duato, le directeur général de Johnson & Johnson, se montre optimiste : " Notre portefeuille et nos produits en cours de développement nous positionnent pour une croissance soutenue au second semestre, avec des approbations et des demandes d'autorisation de mise sur le marché prometteuses dans des domaines tels que le cancer du poumon et de la vessie, la dépression majeure, le psoriasis, la chirurgie et les maladies cardiovasculaires, qui prolongeront et amélioreront considérablement la vie. "

Partant, Johnson & Johnson a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Le chiffre d'affaires opérationnel ajusté est désormais attendu en progression de 3,2 à 3,7 %, contre une précédente fourchette qui allait de 2 à 3 %. Quant au bénéfice ajusté dilué par action, il est espéré entre 10,80 et 10,90 dollars. Auparavant, il était attendu entre 10,50 et 10,70 dollars.

