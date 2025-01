Johnson & Johnson rachète Intra-Cellular Therapies pour 14,6 milliards de dollars

(AOF) - Johnson & Johnson annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l’acquisition de la société Intra-Cellular Therapies : le groupe pharmaceutique acquerra toutes les actions en circulation de cette biotech axée sur le développement et la commercialisation de médicaments contre les troubles du système nerveux central (SNC), pour 132 dollars par action en numéraire, soit une valeur totale des capitaux propres d'environ 14,6 milliards de dollars. Avec cet accord, Johnson & Johnson ajoute à son portefeuille le médicament Caplyta (lumatépérone) d’Intra-Cellular Therapies.

Le Caplyta est un traitement oral à prise quotidienne approuvé pour traiter les adultes atteints de schizophrénie, ainsi que les épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire I ou II (dépression bipolaire), en monothérapie et en traitement d'appoint avec le lithium ou le valproate. Johnson & Johnson récupère également ITI-1284, un composé prometteur de phase 2 indiqué pour le traitement du trouble d'anxiété généralisée (TAG) et la psychose et l'agitation liées à la maladie d'Alzheimer.

Coté sur le Nasdaq, Intra-Cellular Therapies est attendu en hausse de plus de 34% en pré-marché.

