Johnson & Johnson: rachat de la biotech Proteologix

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Proteologix, une société biotechnologique non cotée en Bourse, pour un montant initial de 850 millions de dollars.



Le géant américain de la santé précise que l'opération va notamment lui permettre de se renforcer dans le domaine du traitement de la dermatite atopique (eczéma) par les anticorps bispécifiques.



PX128, le principal candidat-médicament de Proteologix, est une molécule qui cible à la fois les cytokines IL-13 et la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP) sur le point d'entrer en phase 1 d'études cliniques.



Son développement porte à la fois sur la dermatite atopique modérée à sévère et sur l'asthme.



Outre le PX128, la transaction va lui permettre de mettre la main sur PX130, un autre programme dans l'eczéma, et sur toute une série d'autres anticorps spécifiques pouvant être étudiés dans divers domaines thérapeutiques.



J&J précise que le montant de la transaction, qui atteint 850 millions de dollars en numéraire, pourrait être assorti de paiements d'étape additionnels en fonction de l'avancée des différents projets.





