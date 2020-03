Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson lancera en septembre les essais cliniques d'un vaccin contre le coronavirus Reuters • 30/03/2020 à 14:58









JOHNSON & JOHNSON LANCERA EN SEPTEMBRE LES ESSAIS CLINIQUES D'UN VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS BANGALORE (Reuters) - Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a annoncé lundi qu'il lancerait au plus tard en septembre les essais cliniques sur des cobayes humains de son vaccin expérimental mis au point contre le coronavirus. J&J dit avoir consacré plus d'un milliard de dollars au financement des recherches vaccinales avec l'Autorité fédérale américaine pour la recherche et développement avancée dans le domaine biomédical (Barda), qui dépend du département de la Santé. Le groupe espère que ce vaccin, sur lequel il travaille depuis janvier, pourra être soumis à une demande d'agrément d'urgence début 2021. "La compagnie s'attend à lancer des études cliniques humaines de son principal candidat vaccin au plus tard en septembre 2020 et s'attend à ce que les premiers lots d'un vaccin contre le Covid-19 puissent être proposés à une autorisation accélérée d'emploi début 2021, un calendrier fortement resserré en comparaison avec le processus classique de développement des vaccins", écrit J&J. L'objectif final est d'en produire plus d'un milliard de doses. (Manas Mishra; version française Henri-Pierre André)

