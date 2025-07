Johnson & Johnson: examen prioritaire dans le cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 16:55









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson a déclaré jeudi s'être vu accorder une révision prioritaire par l'autorité américaine du médicament (FDA) pour son TAR-200, un système de libération de traitement destiné aux patients atteints d'un certain type de cancer de la vessie.



Dans un communiqué, J&J précise que cet avis favorable concerne le traitement des atteints d'un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque, non réactif au Bacillus Calmette-Guérin, présentant ou non des lésions papillaires.



Malgré les avancées récentes, la norme de soins a peu évolué au cours des 40 dernières années et la procédure standard a consisté pendant de nombreuses années en une ablation chirurgicale de la vessie.



Le TAR-200 est inséré dans la vessie lors d'une intervention rapide en ambulatoire qui dure moins de cinq minutes sans nécessiter d'anesthésie générale, et y reste pendant une durée de trois semaines correspondant à chaque cycle de traitement.



Lors d'une étude clinique de phase 2b, le dispositif a atteint un taux de réponse complète chez 82,4% des patients; dont 52,9% ne montraient plus aucun signe de cancer pendant une période d'au moins un an, tandis que les effets indésirables sont, eux, restés de faible intensité (urgence urinaire, douleurs vésicales, cystite).





