Johnson & Johnson en baisse avant la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de Johnson & Johnson JNJ.N ont baissé de 0,1% à 218,39 dollars avant la publication des résultats trimestriels prévue avant la cloche d'ouverture mercredi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que JNJ fasse état d'une croissance de ~7,3 % de son chiffre d'affaires à ~24,16 milliards de dollars, ainsi que d'un bond de ~20 % de son bénéfice par action ajusté à 2,44 dollars

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de JNJ ont atteint ou dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** JNJ a obtenu une exemption des droits de douane américains après avoir conclu un accord avec l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments

** En novembre, JNJ a déclaré qu'elle achèterait Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi sa présence dans les traitements des tumeurs solides et du cancer de la prostate

** Parmi les 28 analystes couvrant JNJ, la note moyenne est"BUY" et le PT médian est de211,04 $

** Les options JNJ impliquent un mouvement de 3,3 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; c'est plus élevé que le mouvement moyen du titre, le jour des résultats, de 2,2 %, au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert

** JNJ est en hausse de 5,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 0,2 % de l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC .

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
218,479 USD NYSE -0,09%
