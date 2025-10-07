Johnson & Johnson en baisse après avoir été condamné à payer 966 millions de dollars dans l'affaire du cancer du talc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Johnson & Johnson JNJ.N ont baissé de 1,3 % à 185,63 $ ** Lundi, un jury californien a ordonné à JNJ de payer 966 millions de dollars à la famille d'une femme décédée d'un mésothéliome, jugeant la société responsable dans le dernier procès alléguant que ses produits de poudre pour bébés causent le cancer

** RBC Capital Markets déclare que "JNJ se négocie en baisse de ~2% dans les échanges pré-marché en conséquence, ce qui, selon nous, est exagéré car les montants sont généralement largement réduits en appel"

** La société de courtage ajoute que la décision était inattendue, mais souligne les excellents antécédents de JNJ en matière d'appels - elle a remporté 16 des 17 affaires au cours des 11 dernières années, selon les données de l'entreprise

** Le litige sur le talc est centré sur les allégations selon lesquelles la poudre pour bébé de JNJ contenait de l'amiante, ce qui aurait provoqué des cancers tels que le mésothéliome et le cancer de l'ovaire

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 28,7 % depuis le début de l'année