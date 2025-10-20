Johnson & Johnson dévoile des données encourageantes pour Inlexzo

(AOF) - Johnson & Johnson a publié de nouvelles données issues d’une étude phase 2b. Ces dernières ont démontré que le traitement avec Inlexzo, associé au Cétrelimab, avant une cystectomie radicale (ablation de la vessie) a entraîné un taux cliniquement significatif de réponse pathologique complète et de réponse pathologique globale chez les patients atteints d’un cancer de la vessie invasif musculaire inéligible ou refusant une chimiothérapie et dont la résection vésicale (retrait d’une partie de l’organe) est programmée.
