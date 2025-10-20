 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson dévoile des données encourageantes pour Inlexzo
information fournie par AOF 20/10/2025 à 16:35

(AOF) - Johnson & Johnson a publié de nouvelles données issues d’une étude phase 2b. Ces dernières ont démontré que le traitement avec Inlexzo, associé au Cétrelimab, avant une cystectomie radicale (ablation de la vessie) a entraîné un taux cliniquement significatif de réponse pathologique complète et de réponse pathologique globale chez les patients atteints d’un cancer de la vessie invasif musculaire inéligible ou refusant une chimiothérapie et dont la résection vésicale (retrait d’une partie de l’organe) est programmée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
193,058 USD NYSE -0,14%
