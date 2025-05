Johnson & Johnson : des données prometteuses contre certains psoriasis

(AOF) - Johnson & Johnson a publié de nouveaux résultats provenant de l’étude de phase 3 menée sur des adultes et des adolescents de 12 ans et plus, portant sur Icotrokinra, un candidat-médicament pour traiter le psoriasis du cuir chevelu et des organes génitaux. A la semaine 16 de traitement, 66% des patients atteints au niveau du cuir chevelu et 77 % au niveau des organes génitaux ont obtenu une peau nette ou presque nette. L’Icotrokinra continue de démontrer une combinaison de guérison cutanée significative et un profit de sécurité favorable pour une prise quotidienne unique par voie orale.

