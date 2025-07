Johnson & Johnson: dépôt d'une demande d'approbation aux USA dans le psoriasis information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 14:36









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson a annoncé lundi avoir déposé auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine un dossier en vue de l'approbation d'icotrokinra dans le traitement du psoriasis en plaque modéré à sévère chez les adultes et les enfants âgés de plus de 12 ans.



Dans un communiqué, J&J explique que le comprimé - qui permet de bloquer l'inflammation causée par la suractivation de l'interleukine IL-23 - a donné des résultats positifs dans trois études cliniques de phase 3, notamment en se traduisant par une amélioration de la clarté de la peau, avec un profil de sécurité favorable dans une posologie consistant en une prise par jour.



Dans deux essais, l'icotrokinra a atteint ses deux critères d'évaluation principaux et démontré sa supériorité face au deucravacitinib de Bristol Myers Squibb.



L'icotrokinra est développé en collaboration avec la biotech californienne Protagonist dans le cadre d'un accord de licence mondial.





