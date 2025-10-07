Johnson & Johnson condamnée à payer 966 millions de dollars après que le jury a reconnu la responsabilité de l'entreprise dans l'affaire du cancer du talc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations supplémentaires sur l'affaire dans les paragraphes 2 à 4) par Diana Novak Jones

Un jury de Los Angeles a ordonné lundi en fin de journée à Johnson & Johnson de verser 966 millions de dollars à la famille d'une femme décédée d'un mésothéliome, jugeant l'entreprise responsable dans le dernier procès alléguant que ses produits de poudre pour bébés causent le cancer.

La famille de Mae Moore, décédée en 2021, a poursuivi la société la même année, affirmant que les produits de talc pour bébés de Johnson & Johnson JNJ.N contenaient des fibres d'amiante à l'origine de son cancer rare. Le jury a ordonné à la société de payer 16 millions de dollars de dommages compensatoires et 950 millions de dollars de dommages punitifs, selon les documents déposés au tribunal.

Le verdict pourrait être réduit en appel, la Cour suprême des États-Unis ayant estimé que les dommages-intérêts punitifs ne devaient généralement pas être supérieurs à neuf fois les dommages-intérêts compensatoires.

Les représentants de Johnson & Johnson n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société a déclaré que ses produits étaient sûrs, qu'ils ne contenaient pas d'amiante et qu'ils ne provoquaient pas de cancer. J&J a cessé de vendre des poudres pour bébés à base de talc aux États-Unis en 2020 et a opté pour un produit à base d'amidon de maïs.