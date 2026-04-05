La famille royale britannique se montre unie à une messe de Pâques

(GàD): les princesses Charlotte et Catherine, les princes George, Louis, William, Edward et la princesse Anne se rendent à la chapelle Saint-Georges de Windsor pour la messe de Pâques, le 5 avril 2026 ( POOL / Alberto Pezzali )

La famille royale britannique a affiché son unité dimanche en assistant à un service religieux de Pâques à Windsor, à l'ouest de Londres, première apparition publique depuis l'arrestation de l'ex-prince Andrew, qui n'était pas présent.

Sous un soleil printanier, le roi Charles III, 77 ans, et la reine Camilla, accompagnés du prince William, de son épouse Kate et de leurs enfants - George, Charlotte et Louis - se sont rendus ensemble à la chapelle St George sur le domaine du château de Windsor pour la messe des Mâtines.

C'est la première fois depuis qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer début 2024 que la princesse Catherine assistait à ce service de Pâques.

A leurs côtés se trouvaient notamment le prince Edward et la princesse Anne, frère et soeur du souverain.

Le roi Charles III et la reine Camilla se rendent à la chapelle Saint-Georges de Windsor pour la messe de Pâques, le 5 avril 2026 ( POOL / Alberto Pezzali )

Un comité restreint qui a fait dire à la BBC que la famille royale apparaissait dans une configuration "légèrement réduite".

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le château pour apercevoir la famille royale, et ont lancé des "Joyeuses Pâques", pendant que le prince, la princesse de Galles et leurs trois enfants saluaient la foule en souriant.

Outre Andrew, désormais persona non grata en raison de ses liens passés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, son ex-épouse Sarah Ferguson, et leurs deux filles Beatrice et Eugenie, n'étaient pas présentes dimanche.

Le roi Charles III et la reine Camilla arrivent à la chapelle Saint-Georges de Windsor pour la messe de Pâques, le 5 avril 2026 ( AFP / Ben STANSALL )

Andrew Mountbatten-Windsor, sous le coup d'une enquête de police, soupçonné de "mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique", et Fergie y avaient encore participé l'an dernier.

Depuis l'ex-prince a été déchu de ses titres de noblesse par le roi, a dû quitter sa résidence sur le domaine royal de Windsor, et vit désormais à Sandringham (est de l'Angleterre), domaine privé appartenant à Charles.

Il a été arrêté en février pour être interrogé par la police. Il n'a pas été inculpé et a nié par le passé toute culpabilité.

Ses filles, Beatrice et Eugenie, mentionnées dans le dossier Epstein mais sans être mises en cause, avaient encore été vues avec le reste de la famille royale à la traditionnelle messe de Noël à Sandringham.

(GàD): la princesse Charlotte, le prince Louis et la princesse Catherine quittent la chapelle Saint-Georges de Windsor après la messe de Pâques, le 5 avril 2026 ( POOL / Alberto Pezzali )

Mais selon une source royale, les deux femmes ont pris "d'autres dispositions" pour Pâques avec "l'accord et la compréhension du roi". Elles seront toutefois "présentes lors de futures fêtes de famille", a-t-elle précisé.