Johnson & Johnson: accord stratégique avec Pacira BioScience

(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson a annoncé mardi la signature d'un accord stratégique de co-promotion avec Pacira BioSciences, un spécialiste des thérapies non-opioïdes contre la douleur, afin d'élargir son portefeuille d'intervention précoce grâce à Zilretta, un traitement injectable à libération prolongée destiné aux patients souffrant d'arthrose du genou.



Dans le cadre de cet accord, la filiale de dispositifs médicaux de J&J, Johnson & Johnson MedTech, et Pacira ont prévu de collaborer sur des programmes de formation professionnelle et des initiatives de sensibilisation visant à promouvoir les options non chirurgicales dès les premières étapes du parcours de soins.



L'arthrose est une maladie dégénérative progressive qui touche plus de 30 millions d'adultes aux Etats-Unis, celle du genou étant aujourd'hui l'une des formes les plus courantes et invalidantes dans le pays?



Malgré la variété des traitements existants, de nombreux patients continuent de souffrir de douleurs chroniques et de contraintes fonctionnelles.



Zilretta a été approuvé par l'Agence américaine des médicaments (FDA) en 2017, ce qui a fait de lui le premier et seul traitement intra-articulaire à libération prolongée pour la douleur liée à l'arthrose du genou.



Sa technologie repose sur des microsphères combinant un corticostéroïde (triamcinolone acétonide) à un polymère biodégradable (acide polylactique-co-glycolique), permettant un soulagement durable de la douleur.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.





