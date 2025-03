Johnson & Johnson abandonne le développement de son produit antidépresseur aticaprant

(AOF) - Johnson & Johnson (JNJ) a pris la décision d'interrompre le programme de développement de phase 3 Ventura évaluant son produit aticaprant comme traitement d'appoint du trouble dépressif majeur en raison d'une efficacité insuffisante dans la population de patients cible. Le laboratoire précise cependant que les données ont confirmé que l’aticaprant est sûr et bien toléré, et qu’aucun nouveau signal de sécurité n’a été identifié. JNJ explorera de futures opportunités de développement en vue d’acquisitions dans d’autres domaines où les besoins non satisfaits sont importants.

