John Malone va quitter la présidence de Liberty Media et Liberty Global, selon le FT

Lepionnier de la télévision par câble John Malone va quitter la présidence de Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, et de Liberty Global LBTYA.O , a rapporté mercredi le Financial Times, citant deux personnes familières de l'affaire.

Le milliardaire de 84 ans continuera à investir et à gérer son portefeuille personnel de capital-risque et conservera sa participation dans l'équipe de baseball des Braves d'Atlanta, selon le rapport.

On ne sait pas encore qui succédera à John Malone, ajoute le rapport du FT.

Liberty Global et Liberty Media n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

John Malone, figure bien connue du secteur de la télévision par câble, est réputé pour avoir réussi à consolider des entreprises américaines de télévision à péage dotées de structures financières complexes. Il a également créé l'empire Liberty Media.

Il a joué un rôle majeur dans la fusion de WarnerMedia et Discovery en 2022, qui a été le résultat de la popularité des services de diffusion en continu face à la télévision par câble, ce qui a forcé les sociétés de médias à repenser l'avenir de ce qui était autrefois leur plus grand moteur de profit.

John Malone, qui était membre du conseil d'administration de Discovery depuis 2008, a conservé son rôle au sein de la société fusionnée. Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré en avril qu'il ne souhaitait pas être réélu au conseil d'administration et qu'il prendrait le rôle de président émérite.

Il a récemment supervisé la scission de certains actifs de Liberty Media pour affiner l'orientation de la société sur ses filiales de sports mécaniques, notamment la Formule 1 et le MotoGP, ainsi que sur les investissements sportifs connexes.

Liberty Global est très présent en Europe et gère des services à large bande, vidéo et mobiles par l'intermédiaire de marques telles que Virgin Media O2 et VodafoneZiggo.