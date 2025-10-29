 Aller au contenu principal
John Malone va quitter la présidence de Liberty Media et Liberty Global, selon le FT
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 5 à 7)

Lepionnier de la télévision par câble John Malone va quitter la présidence de Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, et de Liberty Global LBTYA.O , a rapporté mercredi le Financial Times, citant deux personnes familières de l'affaire.

Le milliardaire de 84 ans continuera à investir et à gérer son portefeuille personnel de capital-risque et conservera sa participation dans l'équipe de baseball des Braves d'Atlanta, selon le rapport.

On ne sait pas encore qui succédera à John Malone, ajoute le rapport du FT.

Liberty Global et Liberty Media n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

John Malone, figure bien connue du secteur de la télévision par câble, est réputé pour avoir réussi à consolider des entreprises américaines de télévision à péage dotées de structures financières complexes. Il a également créé l'empire Liberty Media.

Il a joué un rôle majeur dans la fusion de WarnerMedia et Discovery en 2022, qui a été le résultat de la popularité des services de diffusion en continu face à la télévision par câble, ce qui a forcé les sociétés de médias à repenser l'avenir de ce qui était autrefois leur plus grand moteur de profit.

John Malone, qui était membre du conseil d'administration de Discovery depuis 2008, a conservé son rôle au sein de la société fusionnée. Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré en avril qu'il ne souhaitait pas être réélu au conseil d'administration et qu'il prendrait le rôle de président émérite.

Il a récemment supervisé la scission de certains actifs de Liberty Media pour affiner l'orientation de la société sur ses filiales de sports mécaniques, notamment la Formule 1 et le MotoGP, ainsi que sur les investissements sportifs connexes.

Liberty Global est très présent en Europe et gère des services à large bande, vidéo et mobiles par l'intermédiaire de marques telles que Virgin Media O2 et VodafoneZiggo.

