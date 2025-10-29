John Malone quitte la présidence des conseils d'administration de Liberty Media et Liberty Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la source au paragraphe 1)

Le pionnier de la télévision par câble John Malone va quitter la présidence de Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, et de Liberty Global LBTYA.O , pour devenir président émérite, ont annoncé mercredi les deux sociétés, après une carrière de plusieurs dizaines d'années consacrée à la conclusion d'accords.

Robert Bennett, vice-président de Liberty Media, deviendra président du conseil d'administration, tandis que Mike Fries, directeur général de Liberty Global, reprendra la présidence de sa société.

John Malone, figure bien connue du secteur de la télévision par câble, a bâti son empire au fil des décennies en concluant des transactions dans le secteur du câble et de la télévision payante, ce qui lui a valu le surnom de "Cable Cowboy" (cow-boy du câble)

Ce milliardaire de 84 ans est connu pour avoir réussi à regrouper des entreprises américaines de télévision à péage dotées de structures financières complexes. Il a également créé l'empire Liberty Media.

John Malone a joué un rôle majeur dans la fusion, en 2022, de WarnerMedia et de Discovery, qui a résulté de la popularité des services de diffusion en continu par rapport à la télévision par câble, ce qui a contraint les sociétés de médias à repenser l'avenir de ce qui était autrefois leur principal moteur de profit.

John Malone, qui était membre du conseil d'administration de Discovery depuis 2008, a conservé son rôle au sein de la société fusionnée. Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré en avril qu'il ne souhaitait pas être réélu au conseil d'administration et qu'il prendrait le rôle de président émérite.

Il a récemment supervisé la scission de certains actifs de Liberty Media afin que la société se concentre davantage sur ses filiales de sports mécaniques, notamment la Formule 1 et le MotoGP, ainsi que sur les investissements sportifs connexes.

Liberty Global a une forte présence en Europe et gère des services à large bande, vidéo et mobiles à travers des marques telles que Virgin Media O2 et VodafoneZiggo.

Le Financial Times a été le premier à annoncer la nouvelle plus tôt dans la journée.