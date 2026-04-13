 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

John Dietrich, directeur financier de FedEx, quitte ses fonctions
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'arrière-plan et changement du mot-clé pour les clients des médias de FDX-CFO/)

FedEx FDX.N a annoncé lundi que le directeur financier John Dietrich quitterait ses fonctions le 1er juin, une fois que la société de transport de colis aura achevé la transformation de FedEx Freight en une société cotée en bourse.

La société a indiqué que Claude Russ, vice-président de l'entreprise financière, assurera l'intérim pendant que son conseil d'administration cherchera un successeur à M. Dietrich. M. Dietrich restera en poste jusqu'au 31 juillet.

FedEx a annoncé la cession de sa division de transport routier de marchandises en décembre 2024, alors qu'elle restructure ses opérations pour se concentrer sur son activité principale de livraison. La cession devrait être achevée en juin 2026.

FedEx a également réaffirmé lundi ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mai, soit entre 19,30 et 20,10 dollars par action.

FedEx Freight, le plus grand fournisseur de services de transport de lots partiels (LTL) aux États-Unis, prévoit une croissance moyenne du chiffre d'affaires de l' ordre de 4 % à 6 % à moyen terme .

Le mois dernier, FedEx a publié des résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, grâce à la vigueur de son segment Express, à marge plus élevée et sensible au facteur temps, où l'augmentation du volume et le renforcement des prix ont permis de réaliser la saison de pointe la plus rentable de son histoire.

Valeurs associées

FEDEX
371,810 USD NYSE -0,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney, le 11 avril 2026 à Montreal ( AFP / ANDREJ IVANOV )
    Canada: Carney aux portes de la majorité au Parlement
    information fournie par AFP 13.04.2026 23:16 

    Le Premier ministre canadien Mark Carney devrait obtenir lundi, un an après son arrivée au pouvoir, une majorité parlementaire, lui donnant les coudées franches pour accélérer les réformes visant à remanier une économie menacée par les États-Unis. Trois élections ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine en hausse, surveille les développements géopolitiques
    information fournie par AFP 13.04.2026 22:31 

    La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, les investisseurs voulant croire à un potentiel accord entre Washington et Téhéran malgré le blocus américain des ports de l'Iran. Après une ouverture en baisse, les indices vedettes de la place américaine se sont ... Lire la suite

  • Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez (G) et son épouse Begoña Gómez, le 1er décembre 2024 à Séville ( AFP / CRISTINA QUICLER )
    L'épouse du Premier ministre espagnol, Begona Gomez, inculpée de corruption
    information fournie par AFP 13.04.2026 22:16 

    L'épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, Begona Gomez, a été formellement inculpée pour corruption au terme de deux ans d'enquête, selon une décision de justice rendue publique lundi. Un juge a inculpé Mme Gomez pour détournement de fonds, trafic d'influence, ... Lire la suite

  • Le conservateur pro-européen Peter Magyar, leader du parti Tisza, salue ses partisans après sa victoire aux législatives en Hongrie, le 12 avril 2026 à Budapest ( AFP / Ferenc ISZA )
    En Hongrie, Peter Magyar promet un "changement complet de régime"
    information fournie par AFP 13.04.2026 21:58 

    Peter Magyar a promis lundi de tout faire pour "garantir une nouvelle ère en Hongrie", au lendemain de sa victoire écrasante contre le parti Fidesz du dirigeant nationaliste Viktor Orban, qui régnait en maître sur le pays depuis 16 ans. Le futur Premier ministre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank