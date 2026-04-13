John Dietrich, directeur financier de FedEx, quitte ses fonctions

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FedEx FDX.N a annoncé lundi que le directeur financier John Dietrich quitterait ses fonctions le 1er juin, une fois que la société de transport de colis aura achevé la transformation de FedEx Freight en une société cotée en bourse.

La société a indiqué que Claude Russ, vice-président de l'entreprise financière, assurera l'intérim pendant que son conseil d'administration cherchera un successeur à M. Dietrich. M. Dietrich restera en poste jusqu'au 31 juillet.

FedEx a annoncé la cession de sa division de transport routier de marchandises en décembre 2024, alors qu'elle restructure ses opérations pour se concentrer sur son activité principale de livraison. La cession devrait être achevée en juin 2026.

FedEx a également réaffirmé lundi ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mai, soit entre 19,30 et 20,10 dollars par action.

FedEx Freight, le plus grand fournisseur de services de transport de lots partiels (LTL) aux États-Unis, prévoit une croissance moyenne du chiffre d'affaires de l' ordre de 4 % à 6 % à moyen terme .

Le mois dernier, FedEx a publié des résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, grâce à la vigueur de son segment Express, à marge plus élevée et sensible au facteur temps, où l'augmentation du volume et le renforcement des prix ont permis de réaliser la saison de pointe la plus rentable de son histoire.