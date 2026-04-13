information fournie par Reuters • 13/04/2026 à 22:07

John Dietrich, directeur financier de FedEx, quitte ses fonctions

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FedEx Corp FDX.N a annoncé lundi que son vice-président exécutif et directeur financier, John Dietrich, quitterait ses fonctions le 1er juin.