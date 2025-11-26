John Deere voit son bénéfice net trimestriel reculer de 14%
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 13:25
Le fabricant de machines de travaux a vu ses revenus augmenter de 11% à près de 12,4 MdsUSD, une croissance emmenée par ses activités construction et sylviculture (+27%) qui ont profité de volumes de livraisons plus élevés.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe basé à Moline (Illinois) a réalisé un bénéfice net de près de 5,03 MdsUSD, dans le milieu donc de sa fourchette-cible d'il y a trois mois qui allait 4,75 à 5,25 MdsUSD.
'Grâce aux améliorations structurelles que nous avons réalisées et aux segments de clientèle et régions divers que nous servons, nous avons pu signer nos meilleurs résultats pour l'heure à ce point du cycle', commente son PDG John May.
Toutefois, si les perspectives en petite agriculture, construction et sylviculture s'améliorent, celles en grande agriculture restent ternes, et Deere n'attend qu'un bénéfice net entre 4 et 4,75 MdsUSD pour son exercice 2025-26.
Valeurs associées
|498,155 USD
|NYSE
|+2,24%
