JOHCM recrute un gérant de Brooks Macdonald
information fournie par Agefi Asset Management 12/01/2026 à 08:00

JO Hambro Capital Management (JOHCM) vient de recruter Josh Herson en tant que gérant, à compter du 5 janvier. Il rejoindra les gérants senior James Lowen et Clive Beagles sur le fonds JOHCM UK Equity Income.

Josh Herson vient de Brooks Macdonald, où il était responsable de la gestion de portefeuilles. A ce poste, il était chargé de la gestion d’une gamme de portefeuilles multi-classes d’actifs. Il était aussi responsable de la recherche sur les actions britanniques, membre du comité d’allocation d’actifs et il siégeait au comité des investissements.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

