JOHCM recrute un gérant de Brooks Macdonald

JO Hambro Capital Management (JOHCM) vient de recruter Josh Herson en tant que gérant, à compter du 5 janvier. Il rejoindra les gérants senior James Lowen et Clive Beagles sur le fonds JOHCM UK Equity Income.

Josh Herson vient de Brooks Macdonald, où il était responsable de la gestion de portefeuilles. A ce poste, il était chargé de la gestion d’une gamme de portefeuilles multi-classes d’actifs. Il était aussi responsable de la recherche sur les actions britanniques, membre du comité d’allocation d’actifs et il siégeait au comité des investissements.