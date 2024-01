JOHCM lance un fonds sur la mobilité et la logistique

Regnan, le département spécialisé en investissement durable de JO Hambro Capital Management (JOHCM), lance le fonds Regnan Global Mobility and Logistics Fund, sur la mobilité et la logistique. Sous la direction de Bertrand Lecourt et Saurabh Sharma, ce fonds vient compléter l’offre d’investissements thématiques de la société, comprenant le fonds Regnan Water and Waste Fund (lancé enseptembre 2021) déjà géré par le duo. Le fonds est accessible aux investisseurs français.

L’objectif du nouveau fonds est de dégager une croissance du capital sur des périodes de 5 ans en investissant dans un portefeuille diversifié d’entreprises dans le secteur de la mobilité et de la logistique, allant des fabricants d'équipement d’origine aux composants, systèmes, distributeurs, infrastructures et technologies associées.

Le fonds Regnan Global Mobility and Logistics Fund investira sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité et de la logistique, ciblant l'évolution des chaînes d’approvisionnement, la modernisation des infrastructures de transport, la transition vers de nouveaux carburants et les innovations améliorant l’efficacité dans le déplacement des biens et des personnes.

Les gérants du fonds adopteront une approche ascendante, recherchant des perspectives de croissance supérieures à la moyenne du marché tout en restant concentrés sur les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie et les bilans pour construire un portefeuille de 35 à 50 lignes.

Laurence Marchal