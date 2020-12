Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Joe Biden va nommer son secrétaire à la Santé et son responsable des CDC-sources Reuters • 07/12/2020 à 03:43









(Ajoute nomination de Rochelle Walensky) par Trevor Hunnicutt WILMINGTON, Delaware, 7 décembre (Reuters) - Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, se prépare à nommer les responsables de deux rôles clés de son équipe de santé, rapportent des sources proches du dossier dimanche. Joe Biden nommera Xavier Becerra, procureur général de la Californie, comme secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Rochelle Walensky, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital général du Massachusetts, sera nommée à la tête des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), selon une source proche du dossier. Plus de 281.000 Américains sont décédés des suites du COVID-19, selon un décompte établi par Reuters. Le choix de Xavier Becerra, âgé de 62 ans, intervient alors que Joe Biden est appelé à plus de diversité dans ses nominations au Cabinet, notamment de la part du Congressional Hispanic Caucus (CHC) un des caucus représentant les latino-américains au Congrès. L'annonce officielle de ce choix pourrait avoir lieu lundi, a déclaré une des source. Joe Biden a nommé certains membres de son équipe de santé la semaine dernière, et il est prévu qu'il annonce l'ensemble de l'équipe cette semaine. (version française Camille Raynaud)

