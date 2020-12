Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Joe Biden et Kamala Harris élus personnalités de l'année 2020 par Time Magazine Reuters • 11/12/2020 à 07:34









par Barbara Goldberg NEW YORK, 11 décembre (Reuters) - Le président élu américain, Joe Biden, et sa vice-présidente , Kamala Harris ont été nommés conjointement personnalités de l'année par Time Magazine jeudi. L'ancien vice-président démocrate et sa colistière proposent "la rétablissement et le renouvellement en un seul ticket", a dit Time. "Et l'Amérique a acheté ce qu'ils vendaient : après la plus forte participation (électorale) depuis un siècle, ils ont recueilli 81 millions de voix, le nombre le plus élevé de l'histoire présidentielle, dépassant Donald Trump de quelque 7 millions de voix et remportant cinq États clés", a écrit Time. Donald Trump, 45e président des Etats-Unis et personnalité de l'année 2016, faisait partie des finalistes de l'édition 2020. Les autres finalistes étaient les travailleurs de la santé luttant contre la pandémie de COVID-19, et les participants au mouvement pour la justice raciale déclenché par l'assassinat, le 25 mai dernier , de George Floyd. La personne de l'année est généralement un individu, mais il est arrivé que plusieurs personnes soient nommées dans le passé. Le titre revient à la personne qui, selon le magazine, "a le plus affecté l'actualité ou nos vies, pour le meilleur ou pour le pire." (version française Camille Raynaud)

