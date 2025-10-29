Joby s'envole après l'annonce d'un partenariat avec Nvidia pour le vol autonome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Joby Aviation JOBY.N , société de taxis aériens électriques, ont augmenté de 3,8 % à 16,20 dollars tôt mercredi après l'annonce d'un partenariat avec Nvidia NVDA.O pour faire progresser le développement de sa technologie de vol autonome

** L'action JOBY grimpe de 8,7 % à 16,97 $

** La société basée à Santa Cruz (Californie) a déclaré mardi que la collaboration a été marquée par la sélection de Joby par NVDA comme "seul partenaire de lancement aéronautique" pour la nouvelle plate-forme IGX Thor du fabricant de puces, conçue pour l'IA physique

** La prise en charge par NVIDIA des normes de sécurité fonctionnelle reconnues par l'industrie sur la plate-forme IGX Thor permet à Joby de rechercher une autonomie certifiable pour la défense à court terme et les applications civiles à long terme, alors que la Federal Aviation Administration fait progresser les capacités de l'espace aérien national ", selon le communiqué ** JOBY a déclaré que l'intégration de cette technologie améliorera la sécurité et les performances en permettant la gestion autonome des missions, le traitement du radar et de la perception, la fusion des capteurs et la surveillance prédictive de l'état du système

** Au début du mois, JOBY, soutenue par Toyota 7203.T , a fixé le prix

d'une offre d'actions de 514 millions de dollars () pour financer ()

** Avec le mouvement de la session, l'action JOBY a doublé depuis le début de l'année

** Sur 9 analystes couvrant JOBY, 1 note "acheter", 6 notent "conserver" et 2 recommandent "vendre"; PT médian de 15 $ en hausse par rapport à 7 $ il y a un mois, selon LSEG