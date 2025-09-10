 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 778,70
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Joby proposera des trajets en hélicoptère et en hydravion sur l'application Uber dès 2026
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de taxis aériens Joby Aviation JOBY.N a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'intégrer les services d'hélicoptères et d'hydravions de Blade à l'application Uber UBER.N dès 2026.

Joby a acquis en août l'activité passagers de Blade Air Mobility pour un montant pouvant aller jusqu'à 125 millions de dollars, et prévoit d'utiliser l'infrastructure de l'entreprise de covoiturage par hélicoptère pour lancer à l'avenir son propre service de taxi aérien électrique à l'échelle mondiale.

Les entreprises de taxis aériens font la course pour obtenir les autorisations et commercialiser des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) afin de répondre à la demande croissante de transports urbains plus rapides et plus durables.

Soutenues par les grandes compagnies aériennes et les entreprises de défense, ces entreprises visent à décongestionner les villes surpeuplées en proposant des vols court-courriers entre les aéroports et les centres urbains.

En juin, le président américain Donald Trump a demandé aux régulateurs d'accélérer le processus de certification afin d'accélérer le développement des eVTOL.

Joby a déclaré qu'une fois la certification obtenue, elle viserait le lancement de ses services de taxis aériens électriques à Dubaï, à New York, à Los Angeles, au Royaume-Uni et au Japon.

Blade, qui a transporté plus de 50 000 passagers en 2024, exploite des itinéraires dans la région métropolitaine de New York et en Europe du Sud, y compris des destinations à fort trafic telles que l'aéroport international Newark Liberty, l'aéroport international John F. Kennedy, Manhattan et les Hamptons.

Joby a commencé à travailler avec Uber en 2019 avant d'acheter l'unité de taxis volants de la société de covoiturage , Elevate, un an plus tard.

Son taxi aérien électrique est conçu pour être considérablement plus silencieux qu'un hélicoptère traditionnel, tout en étant capable de transporter quatre passagers et un pilote, à une vitesse pouvant atteindre 200 mph.

Valeurs associées

JAI
13,415 USD NYSE -0,22%
UBER TECH
95,440 USD NYSE +1,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • apple (Crédit: thiago japyassu / Pexels)
    Street View : Les nouveaux iPhones d'Apple pourraient susciter un intérêt mondial
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite

  • Le siège d'Oracle à Austin (Texas). (Crédit: / Oracle)
    Oracle attendu en forte hausse sur des perspectives solides
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 13:45 

    (Zonebourse.com) - Oracle est attendu en forte progression à Wall Street ce mercredi, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises, marquée avant tout par la grande confiance affichée par sa direction dans ses ... Lire la suite

  • L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York
    Wall Street attend l'inflation US, l'Europe tirée par Inditex et Novo Nordisk
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:43 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en ordre dispersé mercredi à l'ouverture au lendemain des records des indices et les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la mi-séance avant les données sur l'inflation américaine. Les futures sur indices ... Lire la suite

  • Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?
    Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?
    information fournie par Boursorama 10.09.2025 13:36 

    Après plusieurs années de désillusion, les actions chinoises connaissent un spectaculaire retour en grâce. Portée par une croissance encore solide, un regain de confiance des investisseurs locaux et des mesures plus pro-business à Pékin, la Bourse de Shanghai a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank