Joby proposera des trajets en hélicoptère et en hydravion sur l'application Uber dès 2026

Le fabricant de taxis aériens Joby Aviation JOBY.N a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'intégrer les services d'hélicoptères et d'hydravions de Blade à l'application Uber UBER.N dès 2026.

Joby a acquis en août l'activité passagers de Blade Air Mobility pour un montant pouvant aller jusqu'à 125 millions de dollars, et prévoit d'utiliser l'infrastructure de l'entreprise de covoiturage par hélicoptère pour lancer à l'avenir son propre service de taxi aérien électrique à l'échelle mondiale.

Les entreprises de taxis aériens font la course pour obtenir les autorisations et commercialiser des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) afin de répondre à la demande croissante de transports urbains plus rapides et plus durables.

Soutenues par les grandes compagnies aériennes et les entreprises de défense, ces entreprises visent à décongestionner les villes surpeuplées en proposant des vols court-courriers entre les aéroports et les centres urbains.

En juin, le président américain Donald Trump a demandé aux régulateurs d'accélérer le processus de certification afin d'accélérer le développement des eVTOL.

Joby a déclaré qu'une fois la certification obtenue, elle viserait le lancement de ses services de taxis aériens électriques à Dubaï, à New York, à Los Angeles, au Royaume-Uni et au Japon.

Blade, qui a transporté plus de 50 000 passagers en 2024, exploite des itinéraires dans la région métropolitaine de New York et en Europe du Sud, y compris des destinations à fort trafic telles que l'aéroport international Newark Liberty, l'aéroport international John F. Kennedy, Manhattan et les Hamptons.

Joby a commencé à travailler avec Uber en 2019 avant d'acheter l'unité de taxis volants de la société de covoiturage , Elevate, un an plus tard.

Son taxi aérien électrique est conçu pour être considérablement plus silencieux qu'un hélicoptère traditionnel, tout en étant capable de transporter quatre passagers et un pilote, à une vitesse pouvant atteindre 200 mph.