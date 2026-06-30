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Joby et Toyota annoncent une coentreprise pour la production de taxis aériens
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Joby Aviation JOBY.N et Toyota Motor

7203.T ont annoncé mardi la création d'une coentreprise destinée à produire la série S4 du constructeur d'aérotaxis, alors que ce dernier cherche à obtenir l'autorisation des pouvoirs publics pour déployer ses aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux à usage commercial.

Les entreprises d’aérotaxi telles que Joby se livrent à une course pour obtenir les autorisations nécessaires et commercialiser leurs appareils entièrement électriques, dans le but de répondre à la demande croissante en matière de transports urbains plus rapides et plus durables.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'action de Joby, société basée à Santa Cruz, en Californie, a progressé de 7 % en pré-ouverture.

* La "Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company", ou JTAMPC, comptera deux administrateurs issus de Joby et trois de Toyota, ont indiqué mardi les deux entreprises.

* Selon les termes de l’accord, Joby accordera à la coentreprise les droits exclusifs de fabrication des aéronefs de la série S4 et lui concédera sous licence la propriété intellectuelle correspondante, sans redevance.

* Joby détiendra 49 % de JTAMPC, tandis que Toyota détiendra le reste.

* Plus tôt cette année, Joby a mené pendant une semaine les premiers vols de démonstration d’un taxi aérien (de point à point) à New York.

* L’aérotaxi de Joby est un aéronef électrique à six rotors capable de décoller et d’atterrir à la verticale comme un hélicoptère et de voler en palier comme un avion, pouvant accueillir un pilote et quatre passagers.

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