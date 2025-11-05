Joby Aviation progresse alors que le taxi aérien électrique entre dans la phase finale de certification par la FAA

5 novembre - ** Les actions de la société de taxis aériens électriques Joby Aviation JOBY.N augmentent de près de 5,4 % à environ 15,7 $ avant le marché

** JOBY lance les essais de mise sous tension de son premier avion conforme à la FAA, construit pour l'autorisation d'inspection de type (TIA)

** Les essais TIA font partie de l'étape finale du processus de certification de type de la FAA

** La société peut maintenant commencer à effectuer les tests d'intégration du matériel et des logiciels en vue des essais en vol "pour crédit"

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 81,6 % depuis le début de l'année