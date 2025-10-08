Joby Aviation: le cours de l'action chute après la fixation du prix de son offre de 514 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions du fabricant de taxis aériens électriques Joby Aviation JOBY.N ont baissé de 10,4 % en début de marché pour atteindre 16,95 $ après la fixation du prix de son offre secondaire de titres pendant la nuit ** JOBY, basé à Santa Cruz, Californie, a vendu mardi dernier 30,5 millions d'actions à 16,85 $ pour un produit brut d'environ 513,9 millions de dollars
** Le prix de l'offre est inférieur de 10,9 % à celui de la dernière vente d'actions ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pourfinancer les efforts de certification et de fabrication, les préparatifs des opérations commerciales, le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux
** Morgan Stanley est l'unique teneur de livre de l'offre
** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont augmenté de ~133% depuis le début de l'année
** Sur les 9 analystes couvrant JOBY, 1 note "acheter", 6 notent "conserver" tandis que 2 recommandent "vendre"; le PT médian est de 7$, selon les données de LSEG
