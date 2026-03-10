Joby Aviation lancera ses activités aux États-Unis en 2026 dans le cadre du programme de taxis aériens de la Maison Blanche ; les actions augmentent

10 mars - ** Les actions de la société de taxis aériens Joby Aviation JOBY.N ont augmenté de 3,7 % à 10,41 $ avant la mise sur le marché ** La société a été sélectionnée en tant que partenaire dans le cadre de plusieurs applications gagnantes du programme pilote d'intégration eVTOL soutenu par la Maison Blanche (eIPP), permettant des opérations précoces dans 10 États américains cette année

** Le programme devrait également permettre de rationaliser les approbations réglementaires

** Le directeur général affirme que les communautés "le verront dans le ciel" cette année lorsque les taxis aériens électriques et silencieux commenceront à voler dans le monde réel

** 3 des 11 analystes estiment que l'action est "achetée", 5 "conservée" et 3 "vendue"; PT médian à 15,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action JOBY a baissé de 23,9 % depuis le début de l'année, après une hausse de 62,3 % en 2025