Joby Aviation chute après avoir déposé une demande d'émission d'actions de 500 millions de dollars

7 octobre - ** Les actions du fabricant de taxis aériens électriques Joby Aviation JOBY.N chutent de 10,3 % à 19,98 $ sur le marché secondaire

** JOBY a l'intention d'offrir des actions d'une valeur de 500 millions de dollars dans le cadre d'un placement par prise ferme

** La société prévoit d'accorder au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 75 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer ses efforts de certification et de fabrication, préparer les opérations commerciales et pour le fonds de roulement général et d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** Morgan Stanley est l'unique teneur de livre pour l'offre

** Un courtier évalue JOBY à "acheter", six à "conserver" et deux à "vendre", leur objectif de cours médian est de 7 $ - Données compilées par LSEG

** A la clôture de mardi, l'action avait progressé de 132,6 % depuis le début de l'année