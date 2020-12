Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JO de Tokyo-Les organisateurs estiment à €2,3 mds le coût du report Reuters • 04/12/2020 à 11:22









TOKYO, 4 décembre (Reuters) - Le report en 2021 des Jeux Olympiques de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus coûtera 294 milliards de yens (2,3 milliards d'euros) supplémentaires, ont déclaré vendredi les organisateurs japonais. En mars, le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) avaient décider de reporter les Jeux, initialement prévus du 24 juillet au 9 août, à l'année prochaine à la suite de la crise sanitaire. Depuis, les organisateurs évaluaient l'impact financier de ce report. Ils ont indiqué vendredi que le gouvernement métropolitain de Tokyo devrait payer 120 milliards de yens (950 millions d'euros), le Comité Olympique japonais 103 milliards de yens (810 millions d'euros) et le gouvernement japonais 71 milliards de yens (56 millions d'euros). Le CIO avait auparavant annoncé qu'il contribuerait à hauteur de 650 millions de dollars pour couvrir les coûts du report. Cette somme est distincte des coûts annoncés par les organisateurs japonais vendredi. Le directeur général du comité organisateur des Jeux de Tokyo, Toshiro Muto, a déclaré que leur part des coûts serait financée via un fonds de contingence, un fonds d'assurance et des nouveaux partenariats. Son président, Yoshiro Mori, a ajouté que le CIO avait accepté de renoncer à recevoir toute redevance supplémentaire découlant des nouveaux partenariats conclus par le comité d'organisation. Le dernier budget officiel publié en décembre 2019 par le comité d'organisation, quelques mois avant le report des Jeux, était de 12,6 milliards de dollars (10,35 milliards d'euros). (Jack Tarrant, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.