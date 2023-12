JO 2024 : Toyota noue un partenariat avec Forsee Power

(AOF) - Forsee Power annonce que Toyota a choisi d'équiper ses véhicules innovants du dernier kilomètre de systèmes de batteries Forsee Power pour permettre un transport zéro émission lors des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront cet été. L’Accessible People Mover (APM) de Toyota transférera les athlètes et les marchandises de manière simple et sans émission. Les véhicules intégreront Zen 8 Slim, une batterie polyvalente et ultra-plate développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché du off-highway.

Toyota a choisi le système Forsee Zen 8 Slim, combinant deux batteries de 8 kWh qui permettront aux véhicules de fonctionner de manière autonome avec une autonomie de 100 km.

