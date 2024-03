JO-2024: partenariat entre le Centre Pompidou et Nike

La terrasse du Centre Pompidou, à Paris, le 6 février 2024. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le Centre Pompidou, à Paris, et Nike ont conclu un partenariat qui permettra notamment à la marque de sport d'occuper des espaces du musée pendant les Jeux olympiques cet été, pour des activités et des réceptions, a appris vendredi l'AFP auprès du cabinet de la ministre de la Culture.

"Le Centre Pompidou et Nike signent aujourd'hui un partenariat d'ampleur pour célébrer l'art et le sport avec le plus grand nombre cet été", selon le cabinet, qui ajoute que la ministre Rachida Dati y voit "une belle opportunité pour que les institutions culturelles bénéficient des JO".

Interrogé par l'AFP, le Centre Pompidou a confirmé l'existence du partenariat, sans donner de précisions.

Le musée d'art moderne, l'un des plus importants au monde, présentera notamment à partir de juin, sur la place devant son entrée, la sculpture "Cycloïd Piazza" de l'artiste français Raphaël Zarka (une structure ouverte aux skateurs), grâce au soutien de Nike, qui sponsorise également de nombreux athlètes.

Selon le ministère, "les expériences organisées par Nike vivront aux côtés de la programmation (déjà) proposée", "notamment l'événement +La BD à tous les étages+, qui déploiera dans de nombreux espaces (...) ses propositions ouvertes à un large public."

"+Cycloïd Piazza+ est une sculpture à la fois savamment complexe et ouvertement populaire, où se mêlent de multiples sources d'intérêt : l'univers du skate (sport olympique, NDLR) et l'architecture des skateparks, l'abstraction géométrique, mais aussi les études scientifiques du mouvement qui passionnent l'artiste depuis longtemps", écrivait le Centre Pompidou dans un communiqué en janvier.

Cet événement fait partie de l'Olympiade culturelle, ces projets qui mêlent art et sport et se déploient sur tout le territoire en amont des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre).

En 2022, le budget du Centre (qui accueille régulièrement des événements privés) était de 184 millions d'euros, dont 41,1 M€ de ressources propres et 92,3 de subventions de l'Etat.