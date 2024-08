JO 2024 : les ventes ont augmenté de 26% par rapport à 2023 dans les commerces de proximité à Paris, selon Visa

A Marseille, le 1er août 2024. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Les commerces de proximité parisiens ont de quoi voir la vie en rose grâce aux Jeux olympiques. Pendant le week-end d'ouverture de la compétition, ils ont en effet ont vu leurs ventes augmenter de 26% par rapport à l'an passé auprès des porteurs de cartes Visa, selon le groupe dans un communiqué ce mardi 6 août. "Nos dernières données montrent une augmentation significative des dépenses de consommation des porteurs de cartes Visa pendant le week-end de la cérémonie d'ouverture", explique Charlotte Hogg, directrice générale de Visa Europe, citée dans ce communiqué.

La consommation est notamment dopée dans les loisirs : "Les plus fortes hausses de dépenses à Paris ont été observées dans les théâtres et musées (+159%), les supermarchés et les épiceries (+42%), les restaurants (+36%), les commerces de détail (+21%) et les lieux de divertissements (+18%)" sur la période des 26, 27 et 28 juillet 2024 par rapport au même week-end il y a un an (28, 29, 30 juillet 2023), complète le communiqué. Parmi les consommateurs étrangers détenteurs d'une carte bancaire Visa, les Américains sont les plus dépensiers (29%) sur la période observée.

Cette embellie se constate aussi sur le territoire français : "Les dépenses ont également considérablement augmenté dans les villes accueillant des événements olympiques en dehors de Paris, notamment Saint-Étienne (+214%), Lille (+100%) et Marseille (+38%)". Par ailleurs, Visa dispose d'un statut de partenaire olympique de premier rang depuis plusieurs décennies, qui lui prodigue le monopole des paiements par carte sur les sites de Paris-2024, une exclusivité qui est mal passée auprès des consommateurs et a passablement énervé la concurrence. L'exclusivité de Visa s'applique également dans les boutiques des JO, mais pas sur le site de vente de billets, où Visa est partenaire "préférentiel", mais pas "exclusif".