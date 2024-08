JO 2024 : le sponsor Coca-Cola accusé de "sportwashing" par des spécialistes de santé publique

( AFP / KAREN BLEIER )

Les sodas sont "l'un des principaux moteurs" de pathologies répandues dans le monde entier comme l'obésité ou le diabète, soulignent deux chercheuses dans la revue BMJ Global Health ce mercredi 7 août, appelant le Comité international olympique (CIO) à rompre ses liens avec Coca-Cola.

Après le "greenwashing", le "sportwashing". Le partenariat entre Coca-Cola et les JO-2024 a fait l'objet d'attaques de la part de spécialistes en santé publique ce mercredi 7 août.

"En continuant de s'associer avec Coca-Cola, le mouvement olympique risque d'être complice de l'aggravation d'une épidémie mondiale de mauvaise alimentation, de la dégradation de l'environnement et du changement climatique", écrivent deux chercheuses, Trish Cotter et Sandra Mullin, dans la revue BMJ Global Health. Coca-Cola est l'un des sponsors les plus anciens des Jeux olympiques, qu'il parraine depuis l'édition de 1928. Lors de l'édition actuelle à Paris, le géant américain des sodas a déjà été mis en cause pour son usage intensif de récipients en plastique, qu'il justifie par des contraintes "techniques et logistiques".

L'article du BMJ Global Health met lui l'accent sur les problématiques de santé, soulignant que Coca-Cola vend des boissons sucrées "à l'intérêt nutritionnel faible ou inexistant". Les sodas sont "l'un des principaux moteurs" de pathologies répandues dans le monde entier comme l'obésité ou le diabète, soulignent les auteures, qui appellent le Comité international olympique (CIO) à rompre ses liens avec Coca-Cola. Contacté par l'AFP, Coca-Cola n'a pas répondu.

Amélie Oudéa-Castéra avait déjà été critiquée fin 2023, notamment par des médecins

Au-delà des JO, l'article du BMJ Global Health souligne la place particulièrement importante de Coca-Cola dans les partenariats sportifs. Aucun autre groupe n'en détient autant, y compris des entreprises à l'activité liée au sport, comme Nike. Cette stratégie permet à Coca-Cola de "sportwasher" des produits mauvais pour la santé, un terme créé sur le modèle du "greenwashing", selon les chercheuses de l'organisation de santé internationale Vital Strategies.

La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait déjà été critiquée fin 2023, notamment par des médecins, pour avoir posté des photos d'elle en compagnie de représentants de Coca-Cola. Elle avait reconnu un choix malheureux en matière d'image, en récusant toute complaisance avec le groupe.