JLR va rappeler 2 278 SUV électriques aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie, selon la NHTSA

Jaguar Land Rover rappelle 2 278 SUV I-PACE aux États-Unis car une batterie haute tension peut surchauffer, augmentant le risque d'incendie, a indiqué mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

"À titre de réparation provisoire, le logiciel de la batterie sera mis à jour par un concessionnaire, ou par le biais d'une mise à jour over-the-air (OTA) pour limiter l'état de charge à 90 %", a déclaré la NHTSA, ajoutant que le remède final est actuellement en cours de développement.