Jio-BlackRock va lancer des formules classiques de fonds communs de placement par l'intermédiaire de distributeurs en Inde

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JioBlackRock Asset Management, une coentreprise entre la société indienne Jio Financial Services

JIOF.NS et BlackRock BLK.N , a annoncé lundi qu'elle proposerait des formules classiques pour certains fonds communs de placement éligibles, permettant ainsi aux investisseurs de les souscrire par l'intermédiaire de distributeurs agréés.

Jusqu’à présent, la société de gestion ne proposait que des formules directes. Les formules classiques sont vendues par l’intermédiaire de distributeurs de fonds communs de placement, dont les commissions alourdissent les coûts pour les investisseurs.

JioBlackRock et certains autres gestionnaires d'actifs axés sur le numérique avaient limité leurs ventes aux plateformes directes afin de maintenir les coûts à un niveau bas pour les investisseurs sur le marché indien des fonds communs de placement, très concurrentiel.

Sid Swaminathan, directeur général de Jio BlackRock Asset Management, avait déclaré à Reuters en juin que la société adoptait un modèle axé sur les distributeurs, d’autant plus que les produits complexes et à montant élevé, tels que les fonds d’investissement spéciaux (SIF), nécessitent l’intervention de conseillers.

La coentreprise entre Jio Financial Services, dirigée par Mukesh Ambani, et le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a accumulé environ 180 milliards de roupies d’actifs sous gestion en à peu près un an depuis son lancement, en se constituant une base dans les fonds monétaires, les fonds indiciels obligataires et les fonds d’actions gérés activement.

Au début du mois, Jio Financial Services et BlackRock ont lancé l’ETF JioBlackRock Nifty 50, marquant ainsi l’entrée de la coentreprise sur le marché indien des fonds négociés en Bourse (ETF), en pleine expansion.