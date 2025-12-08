Jimmy Kimmel prolonge son contrat avec ABC jusqu'en mai 2027, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'animateur Jimmy Kimmel a signé une prolongation de contrat d'un an avec la chaîne de télévision ABC et continuera à animer son émission jusqu'en mai 2027, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

Kimmel a réintégré le programme de télévision de fin de soirée d'ABC en septembre après une suspension de près d'une semaine à la suite de remarques sur l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk dans son émission "Jimmy Kimmel Live!" que la société mère Disney DIS.N a qualifiées d'"insensibles"

L'animateur et Disney s'étaient mis d'accord sur la prolongation il y a plusieurs mois, mais ont retardé l'annonce de leurs plans par respect pour leur collègue Stephen Colbert, selon Bloomberg News, qui avait rapporté l'information plus tôt. Le contrat actuel de Kimmel expire en mai de l'année prochaine.

L'émission "The Late Show with Stephen Colbert" de Colbert prendra fin en mai 2026, après 10 ans d'exploitation sur CBS, qui appartient à Paramount Skydance PSKY.O .

Disney avait temporairement retiré l'émission de Kimmel des ondes après que le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, ait déclaré que l'animateur avait induit les téléspectateurs en erreur au sujet de l'affiliation du tireur présumé de Kirk au mouvement Make America Great Again de Trump.

M. Carr doit témoigner le 17 décembre devant la commission sénatoriale du commerce, après avoir essuyé des critiques bipartites pour avoir fait pression sur les radiodiffuseurs afin qu'ils suppriment l'émission de M. Kimmel.