JFrog s'envole après une hausse de son chiffre d'affaires et de ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant d'outils logiciels JFrog FROG.O augmentent de 16,65% à 42,25 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires de la société au T2 augmente de 23% en glissement annuel pour atteindre 127,2 millions de dollars, dépassant les estimations de 122,80 millions de dollars

** La société prévoit des revenus pour l'année fiscale 2025 compris entre 507 et 510 millions de dollars, contre une prévision précédente de 500 à 505 millions de dollars

** Au moins cinq maisons de courtage ont relevé les prévisions de cours de l'action après les résultats

** La société continue de progresser sur la façon dont elle vend aux grandes entreprises et affine sa stratégie pour les opérations d'apprentissage automatique, ce qui pourrait débloquer un nouveau levier de croissance - Barclays

** Dix-huit des 20 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; leur PT médian est de 48 $, selon les données de LSEG

** À partir de jeudi, FROG a augmenté de 32% depuis le début de l'année