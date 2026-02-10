Jeux Olympiques-Patinage artistique-Naumov se laisse guider par le souvenir de ses parents décédés pour des débuts olympiques pleins d'émotion

(Ajoute des détails) par Rory Carroll

Le patineur artistique américain Maxim Naumov a déclaré avoir ressenti la présence de ses parents décédés lors de ses débuts olympiques mardi aux Jeux de Milano Cortina, livrant une performance pleine d'émotion un peu plus d'un an après leur mort dans un accident d'avion près de Washington.

Les parents de Naumov faisaient partie des 67 personnes décédées en janvier 2025 lorsqu'un avion d'American Airlines est entré en collision avec un hélicoptère de l'armée.

"J'ai eu l'impression d'être guidé par eux aujourd'hui", a déclaré Naumov aux journalistes.

"À chaque glissement et à chaque pas que je faisais sur la glace, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir leur soutien. Ils me guidaient d'un élément à l'autre.

À la fin, j'ai terminé à genoux, sans savoir si j'allais pleurer, sourire ou rire, et tout ce que je pouvais faire, c'était regarder en l'air et dire: "Regardez ce que nous venons de faire."

Ses parents, Vadim Naumov et Evgenia Shishkova - les champions du monde de patinage en couple de 1994 qui sont ensuite devenus entraîneurs - font partie des 28 entraîneurs de patinage artistique, jeunes athlètes et parents revenant d'un camp de développement qui sont décédés dans l'accident.

Alors qu'il attendait son score, le jeune homme de 24 ans, originaire de Norwood, dans le Massachusetts, a brandi une photo d'enfance de lui tenant la main de ses parents, sous les applaudissements des spectateurs de la Milano Ice Skating Arena.

"C'est la photo de moi la première fois que je suis monté sur la glace, à l'âge de trois ans. Je les porte sur moi pour ne jamais, jamais les oublier", a déclaré Naumov, que l'on voit également déposer un baiser sur la photo.

"Elle est là, dans mon sac à bandoulière, donc elle est littéralement sur ma poitrine, sur mon cœur."

"Je voulais qu'ils s'assoient avec moi dans le "kiss-and-cry", qu'ils vivent ce moment, qu'ils lèvent les yeux vers les scores et qu'ils profitent de cet instant", a-t-il ajouté.

"Ils méritent d'être assis à mes côtés, comme ils l'ont toujours été."

UNE PERFORMANCE SINCÈRE

Patinant sur le triste "Nocturne n° 20" de Frédéric Chopin, Naumov a commencé par un magnifique quadruple Salchow et a terminé en regardant le ciel et en souriant avant de se couvrir les yeux avec ses mains.

Au début, il n'était pas sûr de vouloir continuer à concourir après la tragédie, mais mardi, il a déclaré que le patinage avait été une source de réconfort pour lui et qu'il était satisfait de sa note de 85,65.

"Pour être honnête, je ne pensais pas à exécuter quoi que ce soit à la perfection", a-t-il déclaré.

"Je voulais juste aller sur la glace et y mettre tout mon cœur, laisser tout ce que j'avais, n'avoir aucun regret à la fin de ce programme, et c'est exactement ce que j'ai ressenti."

"Je ne pourrais pas être plus fier de moi et de mon équipe. Et le travail n'est pas terminé. Il nous reste encore une étape à franchir", a-t-il ajouté."

Naumov participera de nouveau à la compétition vendredi, lorsque les 24 premiers du programme court disputeront le programme libre.

L'accident est la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis novembre 2001.

La semaine dernière, un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré qu'il prévoyait d'introduire une législation pour répondre à une série de recommandations en matière de sécurité après l'accident.

Les principaux membres de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants et de la commission des forces armées ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils travaillaient "rapidement sur une législation visant à garantir qu'un tel accident ne puisse plus jamais se reproduire."