Jeux olympiques: Los Angeles 2028 va autoriser les droits de dénomination des sites, une première olympique
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 16:27

Le Coliseum de Los Angeles accueillera les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de 2028

Le Coliseum de Los Angeles accueillera les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de 2028

par Rory Carroll

Les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 (LA28) autoriseront pour la première fois les droits de dénomination de lieu, ont annoncé jeudi les organisateurs, Comcast et Honda étant les premiers partenaires de cette initiative visant à augmenter les revenus commerciaux.

Le programme pilote, en collaboration avec le Comité international olympique (CIO), doit permettre aux partenaires de LA28 répondant aux critères de conserver les noms actuels des sites pendant les Jeux et d'acheter des actifs marketing supplémentaires.

D'ordinaire, le CIO applique des règles strictes en matière de marque pendant les Jeux, masquant les enseignes des entreprises sur les sites de compétition.

Le Honda Center d'Anaheim deviendra la première infrastructure à conserver son nom durant une compétition olympique, en accueillant le volleyball en salle.

Les droits de dénomination de 19 sites temporaires seront également ouverts aux partenaires olympiques mondiaux et aux sponsors LA28, tandis que les règles standard relatives aux "lieux neutres" continueront de s'appliquer aux sites non-partenaires.

"C'est une grande opportunité pour nous et une grande démonstration de soutien de la part du CIO", a déclaré Casey Wasserman, président de LA28, à Reuters.

Casey Wasserman a déclaré que ces accords introduisaient un "nouveau modèle commercial" pour le monde olympique.

"Chaque fois que vous êtes le premier à faire quelque chose dans le cadre des Jeux olympiques, c'est un événement", a-t-il ajouté.

Comcast prêtera son nom au Comcast Squash Center à Universal Studios, où le squash fera ses débuts olympiques sur le plateau de Courthouse Square.

LA28 a déclaré que d'autres partenaires pour les droits de dénomination devraient s'ajouter au fur et à mesure au cours des trois prochaines années.

D'un point de vue pratique, le fait que le SoFi Stadium et le Crypto.com Arena puissent conserver leurs noms tels quels durant les JO aidera les spectateurs à s'orienter dans la ville.

Le président de LA28 a déclaré que les revenus tirés de la vente des droits de dénomination des sites ne sont pas inclus dans le budget par "prudence".

"Cela dit, nous pensons que cela pourrait être significatif", a-t-il déclaré.

Casey Wasserman a indiqué que ces revenus s'ajouteraient à l'objectif global de 2,5 milliards de dollars (2,14 milliards d'euros) de chiffre d'affaires de sponsoring.

"La portée est vraiment exceptionnelle", a-t-il ajouté.

LA28 a qualifié que ces sommes de plus importante augmentation des revenus commerciaux dans le domaine du sport.

(Rory Carroll à Los Angeles ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Sport
