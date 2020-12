Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jeux Olympiques-Le Japon prévoit d'accueillir de nombreux visiteurs-presse Reuters • 02/12/2020 à 03:30









TOKYO, 2 décembre (Reuters) - Le Japon prévoit de laisser un grand nombre de visiteurs étrangers se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain sans qu'il leur soit nécessaire d'être vaccinés contre le coronavirus ou de se placer en isolement, à condition qu'un test de dépistage de révèle négatif, rapporte mercredi Nikkei. Selon le journal, qui ne cite pas ses sources, les autorités japonaises ne prévoient pas non plus de limiter l'utilisation des transports publics pour les étrangers. Le nombre de visiteurs qui devraient être autorisés à se rendre à l'événement n'est pas précisé. Près d'un million de tickets ont été vendus à l'étranger, écrit Nikkei, contre 4,5 millions de billets vendus au Japon. Dans le cadre des mesures sanitaires actuellement en vigueur au Japon face à l'épidémie de coronavirus, les voyageurs doivent se placer en isolement pendant 14 jours à leur arrivée et télécharger une application de suivi des contacts. Le Comité international olympique (CIO) s'est dit le mois dernier confiant sur l'accueil de spectateurs pour les Jeux olympiques de Tokyo, reportés d'un an à l'été 2021 à cause de la crise sanitaire. (Junko Fujita; version française Jean Terzian)

