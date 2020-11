Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jeux Olympiques-Le CIO confiant sur l'accueil de spectateurs à Tokyo Reuters • 16/11/2020 à 05:58









TOKYO, 16 novembre (Reuters) - Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré lundi être "très, très confiant" sur la possibilité d'accueillir des spectateurs pour les Jeux olympiques de Tokyo, reportés cette année à l'été prochain à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Thomas Bach s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga alors qu'il effectue une visite de deux jours à Tokyo durant laquelle il doit notamment discuter avec les organisateurs de l'événement des mesures sanitaires à adopter. Il s'agit de la première visite de Thomas Bach au Japon depuis celle de mars dernier lors de laquelle le patron du CIO et l'ancien Premier ministre Shinzo Abe étaient convenus de reporter d'un an les Jeux olympiques à cause des risques sanitaires. Yoshihide Suga, qui a succédé à Shinzo Abe en septembre, a répété son engagement à organiser les JO l'an prochain, ajoutant être impatient de collaborer avec Thomas Bach et le CIO pour les préparatifs. (Mari Saito et Jack Tarrant; version française Jean Terzian)

