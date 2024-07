Jeux Olympiques-Athlétisme-Lyles se bat pour trouver un moment de calme dans le village en raison de la popularité de "SPRINT"

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Lori Ewing

Alors que le sextuple champion du monde Noah Lyles a montré son côté fanfaron et showman dans la populaire série documentaire de Netflix "SPRINT", l'Américain de 27 ans présente un aspect plus doux et plus vulnérable qui a besoin d'avoir son propre espace.

La popularité de la série a toutefois rendu la vie au village olympique difficile pour Lyles, l'un des athlètes les plus en vue des Jeux de Paris.

"Apparemment, le monde entier aime "SPRINT" et les athlètes aussi, et je suis devenu un peu populaire dans le village", a déclaré Lyles lors de la conférence de presse de l'équipe américaine d'athlétisme lundi.

"Malheureusement, cela s'est accompagné d'un certain nombre de défis. Je ne suis même pas la personne la plus populaire du village, alors je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû faire face à cela.

"Même si certains sont des superstars à vos yeux, nous restons des êtres humains et nous voulons pouvoir disposer de notre espace et de notre temps", a-t-il ajouté.

"J'essaie de me préparer et de plonger dans mon état mental.

J'ai parlé avec mon thérapeute, j'ai essayé de trouver des moyens de mieux m'isoler. J'ai mangé à des heures très aléatoires au fond de la cafétéria, pour avoir mon espace à moi et à ma petite amie (Junelle Bromfield, sprinteuse jamaïcaine)."

Diffusée stratégiquement avant les Jeux olympiques du 2 juillet, "SPRINT" suit pendant un an plusieurs des meilleurs sprinters du monde et a été la sixième émission la plus regardée sur Netflix dans le monde entier dès la première semaine, avec 2,4 millions de visionnages.

Le point culminant a été les Championnats du monde de 2023, où Lyles a remporté trois médailles d'or. Le monde entier aura à nouveau les yeux rivés sur l'Américain, qui tentera d'égaler cet exploit à Paris.

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE

Lyles, qui a révélé qu'il avait trois thérapeutes - pour le quotidien, le sport et le chagrin - était considéré comme l'homme à battre dans le 200 mètres aux Jeux de Tokyo en 2020, mais il a fini troisième.

Il a déclaré que son approche psychologique des Jeux touchés par la pandémie - ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de foule pour l'encourager - n'était pas la bonne. Luttant contre la dépression, il a essayé d'enfouir ses émotions et de considérer les Jeux olympiques comme une compétition parmi d'autres.

cet état d'esprit de "c'est juste une autre compétition" me trottait dans la tête, j'essayais de sortir de ma dépression. Je me disais simplement: "Tu fais ça tous les jours, tu peux le faire"", a déclaré Lyles.

"(Mais) Je suis quelqu'un d'émotif. Et quand je suis arrivée en finale et que nous sommes entrés dans le stade vide, je me souviens que nous étions tous debout derrière nos blocs, c'est généralement le moment où, dans ma tête, je me dis 'c'est l'heure du spectacle' et je me souviens d'avoir pensé 'ce n'est pas ça. Ce n'est pas amusant. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas ce que je voulais

"C'est littéralement les dernières pensées que j'ai eues en entrant dans les blocs, et c'était nul"

L'approche de Lyles à Paris a consisté à tout absorber et à vivre le moment présent. Portant une casquette de l'équipe américaine, il en a relevé le bord pour faire apparaître les mots: "You made it": "Vous avez réussi"

"Quand j'ai fait partie de l'équipe, j'étais très excité. Je me souviens quand ils nous ont donné ces chapeaux, c'est maintenant mon chapeau préféré, je ne l'ai jamais vraiment enlevé depuis que je fais partie de l'équipe", a-t-il déclaré.

"C'est pour me rappeler de profiter de l'instant présent. C'est amusant. C'est incroyable. C'est vraiment surréaliste"

Lyles entamera sa campagne olympique avec le premier tour du 100 mètres samedi. Il a fait part de sa volonté de remporter quatre titres olympiques, à savoir le 100, le 200, le 4x100m et, si l'équipe américaine le sélectionne, le 4x400m.