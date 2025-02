Jeux: le groupe britannique Entain perd de nouveau son CEO

(AOF) - Entain plc (-10,52% à 664,10 pence) affiche la plus forte baisse du Footsie 100 après avoir annoncé la démission de son CEO. Gavin Isaacs, en poste depuis septembre 2024, quitte le groupe de paris sportifs et de jeux par accord mutuel. Stella David, actuellement présidente non exécutive d'Entain, assumera à nouveau la direction de la société à titre intérimaire jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit trouvé, comme elle l’a fait de décembre 2023 à septembre 2024 après le départ de Jette Nygaard-Andersen, CEO depuis 2019.

