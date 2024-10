Jeux d'argent : avec le rachat du Suédois Kindred, la Française des Jeux s'apprête à devenir un acteur international de premier plan

Kindred Group est l'un des principaux opérateurs mondiaux de jeux en ligne, avec des activités en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

( AFP / ALAIN JOCARD )

La naissance d'un poids lourd : en bouclant mercredi 2 octobre le rachat de l'opérateur suédois Kindred, propriétaire du site Unibet, la Française des Jeux deviendra "champion européen des jeux d'argent et de hasard". Avec cette opération à 2,6 milliards d'euros -la plus grosse de son histoire-, l'héritière de la loterie française créée en 1933 et entrée en Bourse fin 2019 poursuit sa diversification et ses emplettes hors des frontières, après l'acquisition de la loterie nationale irlandaise l'année passée.

La clôture de l'offre publique d'achat (OPA) sur Kindred, annoncée en janvier, est prévue le 2 octobre à 17H00, la FDJ ayant décidé d'avancer la date de plus d'un mois après l'obtention du feu vert réglementaire en France. Le groupe annoncera les résultats de son offre "à partir du 3 octobre à la clôture du marché".

Considéré comme une "étape majeure" pour le groupe par sa présidente Stéphane Pallez, le rachat de Kindred devrait lui permettre d' accélérer sur le marché des jeux en ligne en devenant "un acteur international de premier plan" . Kindred Group est l'un des principaux opérateurs mondiaux de jeux en ligne, avec des activités en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Il compte 30 millions de clients répartis sur neuf marques (Unibet, bingo.com, 32 Red, Maria Casino...). Il a enregistré un chiffre d'affaires de 893 millions de livres sterling en 2023 (1,07 milliard d'euros) et emploie environ 2.500 personnes.

En France, l'acquisition d'Unibet permettra à la FDJ de devenir "le troisième opérateur du secteur des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence". La FDJ a déjà finalisé l'année passée le rachat de ZEturf, deuxième opérateur du marché français des paris hippiques en ligne, pour une valorisation de l'entreprise de 175 millions d'euros. Elle a également racheté en 2023 Premier Lotteries Ireland (PLI), "pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros", devenant pour la première fois de son histoire opérateur d'une loterie à l'étranger .

Un développement tous azimuts qui a porté les résultats du premier semestre, annoncés fin juillet : le bénéfice net a bondi de 17,5% sur un an , à 213 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 1,42 milliard d'euros, en hausse de 10,8%.

Les casinos inquiets

Cette croissance n'est pas du goût des casinos qui se sont émus plusieurs fois ces derniers mois auprès des pouvoirs publics d'une distorsion de concurrence. Le rachat de Kindred est d'autant plus inquiétant pour eux que le groupe suédois opère des casinos en ligne , actuellement interdits en France mais que certains acteurs du marché souhaiteraient voir autorisés. L'organisation qui fédère le secteur, Casinos de France, a prévenu mi-septembre qu'elle se montrerait "extrêmement vigilante" sur le respect des engagements pris par la FDJ auprès de l'Autorité de la concurrence.

La FDJ devra notamment séparer ses nouvelles marques (pas de racine commune ou de logo commun) des jeux dont elle détient le monopole, à savoir les paris sportifs en points de vente et la loterie (jeux de tirage et de grattage) en points de vente et en ligne.

L'OPA auprès des détenteurs d'actions Kindred propose d'apporter tous leurs titres dans Kindred à FDJ au prix de 130 couronnes suédoises par action (environ 11,47 euros). La réalisation de l'offre reste soumise notamment à l'acquisition par FDJ d'au moins 90% du capital de Kindred.

Mi-septembre, la FDJ indiquait que "cinq actionnaires (Corvex Management LP, Premier Investissement SAS, Eminence Capital, Nordea et Veralda), représentant au total 26,72% des actions en circulation de Kindred, se sont engagés de manière irrévocable à apporter leurs titres à l'offre". Le groupe a également acquis auprès de Veralda 1,11% des actions en circulation de Kindred en mars.

En cas de succès de l'offre publique, le règlement-livraison pour les actionnaires de Kindred ayant apporté leurs actions à l'offre interviendra à partir du 11 octobre.