Jeu vidéo: "EA Sports FC 25" poursuit la mue de "Fifa" avec l'apport de l'IA

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Rebaptisée l'an dernier "EA Sports FC" avec un recul des ventes à la clé, la simulation de football d'Electronic Arts (anciennement "Fifa") tente de se relancer avec une édition 2025, lancée le 27 septembre, proposant un mode coopératif inédit et des joueurs reconstitués grâce à l'IA.

Principale nouveauté, le mode "Rush" permet d'incarner un seul membre d'une équipe lors de matches à 5 contre 5, mettant l'accent sur le jeu entre amis, avec comme objectif de "créer quelque chose de nouveau et de rafraichissant", a exposé à l'AFP Sam Rivera, responsable du développement, dans une série qui peine parfois à se renouveler.

Pour modéliser l'ensemble des quelque 19.000 footballeurs, l'équipe de développement, qui compte plus d'un millier de personnes, a également eu recours à l'intelligence artificielle pour recréer les visages des moins connus.

"Nous avions déjà scanné les têtes de milliers de joueurs, mais pas de tous", a expliqué Sam Rivera, via un procédé assez contraignant qui nécessitait de les prendre en photo les uns après les autres.

Grâce à cette nouvelle technologie, qui permet de recréer un visage à partir d'une simple photo, les footballeurs évoluant dans des divisions inférieures "seront beaucoup plus réalistes", selon lui.

- Coup de jeune -

Une fonctionnalité, taillée pour les réseaux sociaux, permettra aussi de partager les temps forts d'un match, tandis que les choix tactiques devraient avoir un impact plus important sur le terrain.

Une nouveauté bienvenue pour Marek Piasecki, Franco-Britannique de 26 ans et fan de longue date de la série, pour qui "le jeu a tendance à favoriser des actions individuelles plutôt que le jeu en équipe".

De quoi tenter de redonner un coup de jeune à la série d'Electronic Arts, leader incontesté du genre qui a soufflé ses 30 bougies en 2023. Un succès qu'elle doit notamment à ses licences (véritables noms des footballeurs, des équipes, des stades, des compétitions...) et à sa base de fans fidèles: près de 11 millions de joueurs dans le monde avaient investi dans la précédente édition la semaine de sa sortie.

Mais 2023 a également marqué la fin de la collaboration entre EA et la Fédération internationale de football (Fifa), en raison des exigences financières jugées trop élevées de l'instance sportive.

Les dirigeants de l'éditeur américain ont décidé de renoncer à ce partenariat et de changer le nom du jeu, alors qu'il a engrangé plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis sa création, selon le New York Times.

EA a tout de même conservé ses accords avec l'ensemble des autres ligues et fédérations, qui lui permettent de proposer 30 championnats et 700 équipes officielles.

Il reproduit également plus de 120 stades du monde entier, avec notamment l'ajout pour cette édition du Stade Bollaert du RC Lens.

- "Inclusivité" -

Ce changement de nom n'a pas été sans conséquence: si, en France, "EA Sports FC 24" a dominé les ventes de 2023 avec 1,48 million d'exemplaires écoulés, c'est moins que ses prédécesseurs "Fifa 23" (1,75 million) et "Fifa 22" (1,6 million).

"Je pense que les aficionados ont bien compris que le nom avait changé, mais peut-être que ceux qui étaient un peu moins habitués ne l'ont pas vu passer", estime Charlotte Massicault, directrice des produits multimédias du distributeur Fnac-Darty.

Elle anticipe toutefois un bon millésime pour 2025 avec une tendance "à la hausse" des précommandes, se rapprochant, selon elle, des chiffres de "Fifa 23".

L'an dernier, la possibilité de réunir pour la première fois des joueurs et des joueuses sur un même terrain virtuel dans le mode très populaire "Ultimate Team" avait fait réagir sur les réseaux sociaux et provoqué une polémique.

"Je suis pour l'inclusivité, donc j'admire l'idée", concède Marek Piasecki. "Mais, si je joue à Fifa, c'est parce que ça simule la réalité et la réalité, malheureusement, ce ne sont pas des équipes mixtes, donc ça fait un peu bizarre."

Sam Rivera se dit, lui, "très heureux" des retours sur ce nouveau mode.

"Notre but, c'est de développer le football féminin", a-t-il souligné, indiquant qu'il serait encore plus présent dans "EA Sports FC 25".