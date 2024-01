Jeu excessif, jeu illégal : l’ANJ va "exiger des efforts importants" des opérateurs

(AOF) - "Une diminution drastique de la part et du nombre des joueurs excessifs au sein du marché des jeux d’argent". C’est ce que vise l’ANJ (Autorité nationale des jeux) selon son "Plan stratégique" dévoilé ce jeudi. L’Autorité souligne que cette orientation "centrale" pour elle "va exiger des efforts importants pour les opérateurs" car elle "ne pourra être atteinte sans une politique de régulation cohérente et équilibrée". Cela suppose pour l’ANJ de poursuivre son action pour préserver la transparence et l’intégrité du secteur, au premier rang desquelles figure la lutte contre le jeu illégal".

Selon ce plan stratégique courant jusqu'en 2026 , il faudra également "renforcer la dimension économique de la régulation" pour "mieux connaitre les équilibres de marché et apporter des solutions aux mutations auxquelles il fait face aujourd'hui".

L'ANJ prévoit notamment de "renforcer l'encadrement de l'activité de jeu et de sa promotion" et "d'intensifier l'action répressive". La stratégie de contrôle ciblée sur les sujets structurants pour la protection des joueurs "pourra aboutir à des sanctions", souligne l'autorité.

L'ANJ veut également "renforcer les stratégies de coopération en matière de contrôle avec les acteurs compétents, en particulier avec le SCCJ (Service Central des Courses et Jeux) de la police judiciaire pour "développer sa capacité d'action sur le réseau physique de distribution et les casinos".