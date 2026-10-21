JetSMART enregistre une croissance plus modérée, les prix élevés du carburant freinant son expansion

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(Ajoute des détails un peu partout)

par Kylie Madry

JetSMART a revu à la baisse ses prévisions de croissancede capacité pour 2026 ,les ramenant à environ 14% par rapport à l’année précédente, les prix élevés du carburantincitant la compagnie aérienne low-cost sud-américaine à faire preuve de plus de prudence, a déclaré mardi à Reuters son directeur général, Estuardo Ortiz.

M. Ortiz, s'exprimant lors d'une interview en marge d'une conférence de l'Association latino-américaine et caribéenne du transport aérien, a indiqué que la croissance pourrait également être freinée l'année prochaine si le carburant restait cher .

JetSMART poursuit son expansion sur des marchés clés, a déclaré M. Ortiz, tout en continuant à agrandir sa flotte et en pariant qu’il existe encore une marge de progression pour gagner des parts de marché en Amérique du Sud. La compagnie aérienne utilisera les droits récemment accordés à sa filiale chilienne pour exploiter des liaisons en Argentine afin d’optimiser l’utilisation de ses avions et de ses équipages, selon le dirigeant, ce qui lui permettra de soutenir ses marges malgré le récent choc des prix du carburant.

JetSMART a obtenu la semaine dernière l’autorisation d’exploiter des services de transport de passagers et de fret à l’intérieur de l’Argentine, ainsi que des vols internationaux en correspondance, ce que l’on appelle dans le secteur le “cabotage”.

Cette autorisation n’entraînera pas d’augmentation significative des capacités en Argentine, a précisé le dirigeant, mais permettra à JetSMART d’exploiter certains vols de manière plus efficace – par exemple, en prolongeant une liaison Santiago-Buenos Aires vers une autre ville argentine ou vers le Brésil .

“Il ne s’agit pas d’augmenter considérablement le volume”, a déclaré M. Ortiz. “Il s’agit d’utiliser le cadre réglementaire dont nous disposons désormais pour mieux fonctionner.”

M. Ortiz a également indiqué que JetSMART s’intéressait à nouveau au Venezuela, un marché qui, selon lui, n’était “pas dans notre ligne de mire” auparavant, mais qui est devenu plus attractif avec le retour des compagnies aériennes . Il a précisé que JetSMART avait demandé des autorisations de liaison, mais n’avait pas encore de plan de lancement concret.

La compagnie aérienne continue par ailleurs d’approfondir son partenariat commercial avec American Airlines

AAL.O , avec un déploiement plus large des vols en partage de code prévu d’ici la fin de l’année et jusqu’en 2027, a-t-il précisé.