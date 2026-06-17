JetBlue va réduire ses activités à Newark et à LaGuardia, selon CNBC

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JetBlue Airways JBLU.O prévoit de fermer cet automne sa base d'agents de bord à l'aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey, ainsi que ses centres d'opérations techniques situés dans cette même ville et à l'aéroport LaGuardia de New York, a rapporté mercredi la chaîne CNBC.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'efforts visant à réduire les coûts et à renforcer le service à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, une plaque tournante rentable pour JetBlue où la compagnie est le premier transporteur, précise le reportage.

Selon son rapport annuel, JetBlue détenait, fin 2025, une part de 13% des sièges proposés par les compagnies aériennes sur cinq aéroports de la région métropolitaine de New York, dont Newark, LaGuardia et JFK.

La compagnie aérienne a déclaré à CNBC que l’interruption des opérations n’entraînerait pas de suppressions d’emplois; les employés pourraient au contraire « postuler ou être mutés vers d’autres bases ».

Plus tôt cette année, JetBlue avait annoncé son intention de ralentir les embauches, de réduire ses capacités et d’augmenter ses tarifs afin d’amortir l’impact de la flambée des coûts du kérosène, qui menace de compromettre les efforts de redressement en cours de la compagnie.

La compagnie a toutefois indiqué qu’elle poursuivrait son expansion dans le sud de la Floride, en tirant parti de la disponibilité accrue de portes d’embarquement dans cette région.